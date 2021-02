In Calabria +239 contagi e 4 morti. Il CTS “no alla riapertura dei ristoranti la sera”

Leggero aumento da ieri dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria con poco più di 2.500 tamponi effettuati. Quattro le vittime nelle ultime 24 ore mentre continua a crescere il dato sui ricoveri. Doccia fredda per chi sperava di tornare nei ristoranti la sera. Anzi, per il CTS le misure vanno rafforzate

.

COSENZA – Restano sostanzialmente stabili, con un leggero aumento, i contagi da coronavirus in Calabria mentre, per il secondo giorno consecutivo, si registra un aumento dei ricoveri sia nei reparti covid che nelle terapie intensive. E mentre la nostra regione, in base al nuovo monitoraggio dell’ISS, si appresta a rimanere per la seconda settimana di fila in zona gialla, non ci sarà nessun allentamento delle restrizioni a cominciare dalla possibilità di tornare a frequentare bar e ristoranti anche la sera. Infatti, “non c’è alcun via libera del Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura. Nel verbale della riunione del CTS vi sono indicate, anzi, alcune considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso”. Il CTS ribadisce come il settore della ristorazione “presenza alcune criticità connesse all’ovvio mancato uso” delle mascherine, con “potenziale aumento del rischio in presenza di soggetti asintomatici“. Non solo, ci sono altri due fattori che richiedono “altri elementi di cautela” nelle scelte da fare “prima di adottare ulteriori allentamenti delle misure di contenimento”.

Leggera crescita dei nuovi contagi

Il nuovo bollettino giornaliero del dipartimento salute conta oggi +239 nuovi positivi (ieri erano stati +202) con un leggero calo da ieri dei tamponi analizzati (sia molecolari che antigenici). Ne sono stati processati 2.559 (ieri erano stati 2.831) che portano il totale dei test a 531.634. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 33.867 casi totali. Anche oggi è la provincia di Reggio Calabria a far registrare il maggior incremento giornaliero con +141 casi, seguita sempre da quella di Cosenza che registra un ulteriore calo dei nuovi casi rispetto a mercoledì: sono +34 contagi (ieri erano +64). Tornano a risalire nella provincia di Catanzaro con +30 contagi e in quella di Vibo Valentia che oggi conta un incremento di +29 positivi. Restano invece sempre molto bassi nella provincia di Crotone che fa segnare un aumento di soli 5 nuovi contagi.

Scendono i casi attivi, 4 le vittime

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, scendono le persone attualmente positive: sono in totale 8.347 i casi attivi al momento, 196 in meno rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 24.907, con un aumento di 431 persone in più rispetto da ieri. Risale il dato sui decessi. Da ieri sono quattro le vittime accertate che portano il totale dei morti a 613: due a Cosenza, una a Vibo Valentia e una a Reggio Calabria

Salgono ancora i ricoveri

Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 287 persone in totale, in aumento rispetto al dato di ieri. Di queste, 261 sono nei reparti di malattie infettive (+5) e 26 in terapia intensiva (+1). Infine scende a 8.060 il numero di persone in isolamento domiciliare, 202 in meno rispetto a ieri. Di questi 50 sono di altra Regione o Stato estero. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 190.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 3.742 (59 in reparto AO di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;5 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 8 all’Ospedale da Campo; 9 in terapia intensiva, 3.642 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.235 (5.972 guariti, 263 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.876 (22 in reparto all’AO di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 12 in reparto all’AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.827 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.094 (3.006 guariti, 88 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 180 (11 in reparto; 169 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.466 (2.423 guariti, 43 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 378 (17 ricoverati, 361 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.531 (2489 guariti, 42 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.121 (90 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 10 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2.011 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.885 (10.708 guariti, 177 deceduti).

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 270 (270 guariti).