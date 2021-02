Tasse Unical, prorogata terza e quarta rata. Ma per Rfu “urge ridurle”

Il decreto sposta la scadenza della terza rata dal primo al 31 marzo e quella della quarta rata dal 31 maggio al 30 giugno. Ma la rappresentanza studentesca batte sulla riduzione delle tasse

ARCAVACATA (CS) – ll rettore dell’Unical Nicola Leone, “su richiesta dei rappresentanti degli studenti”, ha deciso di prorogare i termini per il pagamento della terza e della quarta rata del contributo universitario. Il decreto sposta quindi la scadenza della terza rata dal primo al 31 marzo e quella della quarta rata dal 31 maggio al 30 giugno.

“Tutto è fuorché una buona notizia per cui esultare, perché significa che l’Ateneo ha deciso ancora una volta di non ridurre le tasse ma soltanto di prorogarle”, scrive in una nota Rinnovamento è Futuro definendo. “È assurdo, lo chiediamo ancora una volta : urge ridurre le tasse”.

“Tasse ridotte, non prorogate”

“Abbiamo chiesto la proroga della seconda rata quando il Governo costrinse le Università a chiudere perché crediamo che, all’epoca, toccasse al Governo intervenire per ristorare le famiglie per un servizio di cui impediva lo svolgimento. – sottolinea la rappresentanza studentesca – Ma, adesso che il Governo permette il rientro in presenza e la riapertura delle biblioteche, l’Università non può decidere di non ridare vita al Campus e – allo stesso tempo – esigere il pagamento delle tasse per intero”.

“Purtroppo, il resto della rappresentanza studentesca è esultante perché i nostri problemi sono solo rinviati e non risolti, anzi, pare che questa assurda decisione sia stata proposta (in maniera occulta perché nessuno ne sapeva nulla) da qualche ‘rappresentante degli Studenti'”.

Per Rfu il “vero problema è che, finché ci sarà qualcuno disposto ad accettare le briciole per gli Studenti, sarà ancora più difficile per Rinnovamento è Futuro ottenere i risultati che tutti gli Studenti auspicano e ci suggeriscono ogni giorno. Rinnovamento è Futuro ha da sempre chiaro da che parte stare: mentre alcuni giocano a fare gli avvocati d’ufficio della Governance, travestiti da rappresentanti degli Studenti, RèF è stata, è e sarà sempre dalla parte degli Studenti”.