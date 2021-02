Tragedia sul lavoro, cade da un muletto e sbatte la testa. Muore un 50enne

L’uomo stava lavorando all’interno di un’azienda agricola, ma è scivolato dal mezzo sbattendo violentemente la testa.

LAMEZIA TERME (CZ) – Tragedia sul lavoro nel lametino dove un uomo di 50 anni è morto a seguito di una accidentale quanto fatale caduta da un muletto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava spostando alcune balle di fieno all’interno di un’area di un’azienda agricola che si occupa della produzione di carni, vini e prodotti locali, quando è improvvisamente scivolato dal mezzo. A seguito della caduta l’uomo ha sbattuto violentemente la testa. Inutili i soccorsi arrivati tempestivamente e allertati dai colleghi. Per il 50enne, sposato e padre di due figli, non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli agenti della polizia di stato per i rilievi, il Pubblico ministero di turno e il medico legale.