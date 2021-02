Sorical in Regione per individuare il gestore del servizio idrico integrato in Calabria

Dopo l’incontro con Spirlì, il commissario liquidatore della Sorical, Cataldo Calabretta, ha incontrato l’assessore Granata a Palazzo dei Bruzi

CATANZARO – È stata intavolata una discussione che entro poco tempo dovrebbe portare ad individuare il gestore del servizio idrico integrato in Calabria. Il commissario liquidatore della Sorical, Cataldo Calabretta, ha incontrato questa mattina nella sede della Regione il presidente f.f. della giunta Nino Spirlì mentre con l’assessore alla sostenibilità ambientale Vincenzo Granata, nel pomeriggio, in commissione ambiente a Palazzo dei Bruzi.

“Il processo, oramai irreversibile, è imposto dall’Unione Europea quale prerequisito per ottenere i finanziamenti comunitari per gli investimenti nel settore idrico”. “La Regione – ha evidenziato il Commissario di Sorical al Presidente Spirlì – deve poter raccogliere l’opportunità che ha messo a disposizione l’Europa, attraverso il Recovery Fund, affinché si possa investire in un settore strategico come quello idrico”.

“Questa società è stata mal rappresentata ma è sopravvissuta nonostante i problemi giudiziari“, sottolinea Calabretta in commissione ambiente. Una storia, quella di Sorical che per Calabretta è stata “raccontata male in questi anni. Vogliamo dare quel rilancio ad un ente, gestore dei grandi acquedotti calabresi, e permettere così che diventi una società pubblica a tutti gli effetti”.