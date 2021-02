Coronavirus, in Calabria tornano a calare i nuovi contagi (+202). Da ieri 3 morti

Dopo l’impennata di ieri i nuovi contagi da coronavirus in Calabria tornati abbondantemente sotto quota 300 e con poco più di 2.800 tamponi effettuati. Cala anche il numero delle vittime con tre decessi nelle ultime 24 ore. Leggera crescita dei ricoveri

.

COSENZA – Tornano a diminuire i contagi da coronavirus in Calabria così come quello delle vittime che ieri hanno raggiunto e superato il record dei 600 morti complessivi. Calano, seppur di poco, anche i casi attivi mentre torna a registrarsi un lieve aumento dei ricoveri sia nei reparti covid che nelle terapie intensive. Il tutto a fronte di una leggera diminuzione dei tamponi processati. Il nuovo bollettino giornaliero del dipartimento salute conta oggi +202 nuovi positivi (ieri erano stati +318 ) con un calo da ieri dei tamponi (sia molecolari che antigenici) analizzati: ne sono stati processati 2.831 (ieri erano stati 3.310) che portano il totale dei test a 529.075. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, la Calabria raggiunge i 33.628 casi totali. Come accade ormai da diverse settimane a questa parte, è sempre la provincia di Reggio Calabria a far registrare il maggior incremento giornaliero con +106 casi, seguita sempre da quella di Cosenza che oggi segna un calo dei nuovi casi rispetto a mercoledì: sono +64 i contagi (ieri erano +115). Numeri di molto inferiori nelle altre province calabresi con Vibo Valentia che oggi conta un incremento di +14 contagi. la provincia di Catanzaro dove i nuovi casi accertati sono invece +12 e la provincia di Crotone che per il terzo giorno di file fa segnare un aumento di soli 6 nuovi contagi.

Calano le vittime e tornano a scendere i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, torna a salire di pochissimo il numero delle persone attualmente positive: sono in totale 8.543 i casi attivi al momento, 87 in meno rispetto a ieri. Cresce ancora il numero dei guariti salgono in totale a 24.476, con un aumento di 286 persone in più rispetto da ieri. Come detto calano i decessi. Da ieri sono tre le vittime accertate che portano il totale dei morti a 609: una a Cosenza, una a Crotone e una a Vibo Valentia.

In calo i ricoveri ordinari e le terapie intensive

Seppur di poco, torna a salire il dato sui ricoveri che salgono di pochissimo quota 280. Leggero aumento dia nei reparti covid che nelle unità di terapia intensiva. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 281 persone in totale, 256 sono nei reparti di malattie infettive (+3) e 25 in terapia intensiva (+2). Infine scende a 8.262 il numero di persone in isolamento domiciliare, 92 in meno rispetto a ieri. Di questi 50 sono di altra Regione o Stato estero. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 105.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 3.784 (57 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano; 5 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 9 all’ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 3686 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.159 (5.898 guariti, 261 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.949 (22 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 13 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.901 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.991 (2.903 guariti, 88 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 191 (12 in reparto; 179 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.450 (2.407 guariti, 43 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 439 (15 ricoverati, 424 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.441 (2400 guariti, 41 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.130 (88 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 10 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2.022 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.735 (10.559 guariti, 176 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 270 (270 guariti).