Seby Vecchio, ex assessore e pentito: «’Modello Reggio’ era di cartone»

L’ex assessore comunale Seby Vecchio era stato arrestato lo scorso ottobre con l’accusa di associazione mafiosa nell’ambito dell’operazione “Pedigree 2” contro la cosca Serraino

REGGIO CALABRIA – Parla dei rapporti di Giuseppe Scopelliti e Alberto Sarra, il collaboratore di giustizia Seby Vecchio, ritenuto dalla Dda, il politico di riferimento del clan Serraino che gli assicurava “consistenti pacchetti di voti in occasione delle elezioni” e che lui “sfruttava il ruolo di consigliere e assessore comunale per garantire favori ai membri della cosca di appartenenza e agli esponenti di altre articolazioni della ‘ndrangheta reggina”.

Nei prossimi giorni, però, verranno resi noti i verbali di alcuni interrogatori di Seby Vecchio che è stato anche presidente del Consiglio comunale e assessore all’istruzione. La sua esperienza politica si è svolta nell’ambito del centrodestra reggino negli anni in cui era sindaco Giuseppe Scopelliti.

Vecchio ha raccontato ai pm della Dda di Reggio Calabria Stefano Musolino e Walter Ignazitto, dei rapporti tra l’ex sindaco di Reggio, Giuseppe Scopelliti e l’ex sottosegretario regionale Alberto Sarra – il primo indagato e l’altro imputato nell’inchiesta Gotha – i quali avrebbero dato garanzie alla ‘ndrangheta.

Vecchio ha raccontato i rapporti della politica reggina con esponenti di ‘ndrangheta come Leo Caridi, fratello del boss Nino Caridi, e Mimì Sconti da poco arrestato per mafia. Stando al racconto del pentito, Scopelliti “garantiva a Mimì Sconti, a Leo Caridi, di stare tranquillo che c’era Sarra che faceva da equilibrio, non si dimenticava di loro, insomma. Gli interessi, parliamo sempre dei dati economici, degli appalti, soldi, dove… posti di lavoro, tutto quello che la politica può fornire”.

Vecchio racconta i fischi in un comizio di Scopelliti

Erano gli anni della prima consiliatura di Scopelliti a Palazzo San Giorgio: tra il 2002 e il 2007, “Peppe Scopelliti fa un rodaggio al Comune di Reggio – dice il pentito – dove si, i De Stefano erano vicino a Peppe e lo si sa, lo sanno pure ormai i ragazzi dell’asilo. Ma c’è stato un momento che è stato fischiato in un pubblico comizio Peppe Scopelliti, .. forse gli hanno tirato un pochettino le orecchie anche l’altro schieramento, cioè i Condello“.

A proposito di ‘ndrangheta, il collaboratore ha raccontato di quando, con Alberto Sarra, andò a Roma: “Al Caffè De Paris mi presentarono il gestore, il proprietario, adesso non ricordo che ruolo aveva, che mi sono messo a ridere perché mì ha detto che lui era prima barbiere a Sinopoli, e invece là è arrivato col Porsche Cayenne. Alberto si incontrava con questi degli Alvaro, poi alla fine me li hanno presentati come quelli degli Alvaro”.

Sarra, inoltre, secondo il pentito, si sarebbe incontrato con il boss Paolo Martino a Roma per discutere su “come aggiustare le cose a Reggio” visto che Peppe Scopelliti “deve darsi una regolata” perché “va troppo verso i De Stefano. Un giorno abbiamo preso un taxi e siamo andati su una collinetta. Alberto scese e io e Mimmo Morabito abbiamo aspettato fuori quando è passato un signore e Mimmo mi ha detto: ‘Sai chi è quello?’. Io, sinceramente dissi: ‘No, non so chi è’, ed era Paolo Martino. Non lo conoscevo – prosegue Vecchio – lui mi spiegò la figura carismatica, ‘ndranghetistica di Paolo Martino”.

Gli attentati alla Leonia

Ai magistrati Vecchio parla anche degli attentati compiuti una decina d’anni fa alla Leonia, la società mista che gestiva per conto del Comune la raccolta dei rifiuti. “Gli hanno sparato il camion – dice il collaboratore – hanno fatto qualche piccolo danno, che per chi non sa non si riusciva a capire, però Mimmo mi confermava invece che era tutto in virtù di questa spartizione economica da parte di Scopelliti troppo verso i De Stefano e non a parificazione con le altre famiglie di un certo peso”.

“Altro che modello Reggio, modello di cartone”

Vecchio racconta un episodio avvenuto quando è diventato assessore all’istruzione nella giunta comunale guidata da Scopelliti: “L’unico passaggio strano che c’è stato – dice – è che, non appena mi hanno nominato assessore, Alberto Sarra ci ha tenuto tantissimo a portarmi da Paolo Romeo. Non è stato esplicito nello spiegarmi il perché, però era come una presentazione, tipo ‘togliere il cappello a qualcuno'”.

“Fare giunta con Scopelliti”, in sostanza, era “una gran presa per in giro”. Seby Vecchio ricostruisce gli anni del centrodestra reggino distinguendo “l’area Sarra” e “l’area Scopelliti” e spiegando pure i rapporti che la politica aveva con la ‘ndrangheta. Nei suoi verbali, inoltre, fa riferimento al “cerchio magico” di Scopelliti di cui lui non faceva parte: “La mia presenza in giunta non era così forte da poter gestire Scopelliti, eppure Sarra sicuramente se ne è accorto, gliel’ho fatto capire. Cioè ci sedevamo qualcuno ogni tanto dei suoi, del cerchio magico faceva qualche parte, ma non c’era considerazione, era già tutto fatto, preconfezionato e via, se volevi era così sennò era lo stesso, o te ne andavi a casa”.