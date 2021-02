Lupo muore dopo essere finito in una trappola illegale

La trappola era stata posizionata nelle campagne di Squillace. L’esemplare di lupo aveva riportato ferite gravissime

SQUILLACE (CZ) – I carabinieri forestali avevano soccorso e liberato il povero animale che purtroppo però è morto. La trappola illegale per cinghiali, era stata lasciata a cavalli tra alcuni terreni privati nelle campagne di Squillace, nei pressi di località Murgiti. L’animale era stato avvistato ieri pomeriggio e ritrovato bloccato dal cappio d’acciaio del meccanismo, posizionato in maniera del tutto illecita per tenere lontani i cinghiali. Il lupo era ancora vivo ma nonostante le cure non ce l’ha fatta. Il Wwf Calabria ha espresso rammarico viste anche le statistiche. Ogni anno infatti, centinaia di lupi, considerati protetti, vengono invece uccisi a fucilate, avvelenati o catturati.