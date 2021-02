Rinascita Scott, accolta la richiesta della DDA. Sospesi i termini di custodia cautelare

Il tribunale ha accolto la richiesta della Dda di Catanzaro accogliendo la sospensione dei termini prevista dall’articolo 304 del Codice di procedura penale

.

VIBO VALENTIA – Il Tribunale di Vibo Valentia, presieduto da Brigida Cavasino, davanti al quale nell’aula bunker di Lamezia Terme si sta celebrando il processo “Rinascita Scott”, che vede alla sbarra oltre trecento imputati, ha accolto la richiesta della Dda di Catanzaro di sospendere i termini di durata massima della custodia cautelare per gli imputati che si trovano in stato di detenzione. La sospensione é prevista dall’articolo 304 del Codice di procedura penale quando ci si trova di fronte a dibattimenti particolarmente complessi, come è stato riconosciuto per il processo Rinascita-Scott, viste le numerose udienze da svolgere e l’elevato numero di testi da sentire.