Strutture socio assistenziali, aperti i termini per l’iscrizione all’albo

Avviate le procedure, ai sensi della legge regionale 23/2003, per l’iscrizione all’Albo regionale delle strutture socio assistenziali, autorizzate o accreditate allo svolgimento delle rispettive attività

CATANZARO – C’è tempo fino al 28 febbraio per definire la procedura telematica. L’Albo regionale delle strutture è riservato ai soggetti, pubblici e privati, gestori di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, aventi sede operativa in Calabria, in possesso di autorizzazione al funzionamento o accreditamento.

Ai fini dell’aggiornamento dell’Albo, che sarà poi reso disponibile sul portale WelfareCalabria, si rende noto che i soggetti interessati potranno presentare istanza di iscrizione attraverso la registrazione al portale sis.welfarecalabria.it entro e non oltre il 28 febbraio 2021.

A seguire, nell’arco delle due settimane successive, a cura degli uffici preposti si provvederà alla formazione dell’Albo, previa validazione della documentazione presentata per via telematica. Il manuale per le procedure di competenza dell’operatore di ambito (in formato pdf) è disponibile QUI Il responsabile del procedimento è l’architetto Giovanni Latella