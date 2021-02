Scendono i nuovi contagi in Calabria (+166). Tre le vittime, giù ricoveri e casi attivi

In lievi discesa il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria, a fronte di circa 2.600 tamponi processati. Superati i 33mila casi totali, decisa diminuzione dei ricoveri nei reparti covid mentre continua a scendere il numero degli attualmente positivi. tre le vittime, due a Cosenza

.

COSENZA – Scende di una trentina di unità il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria che, per il terzo giorno consecutivo, si mantiene sotto quota 200, mentre le tre vittime registrate nelle ultime 24 ore portano il dato complessivo dei decessi a sfiorare quota 600. Il dato positivo di oggi è nel deciso calo dei ricoveri nei reparti covid mentre invece torna a salire quello nelle terapie intensive. Il nuovo bollettino giornaliero del dipartimento salute conta oggi +166 nuovi positivi (ieri erano stati +195) a fronte di un aumento dei tamponi (sia molecolari che antigenici) analizzati nelle ultime 24 ore: ne sono stati processati 2.608 (ieri erano stati 1.976) che portano il totale dei test a 522.934. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, la Calabria supera i 33mila casi totali salendo a 33.108. Ancora una volta è la provincia di Reggio Calabria a far registrare il maggior incremento giornaliero con +89 casi, seguita da quella di Cosenza che oggi segna un incremento di +43 contagi (ieri erano +56). In provincia di Catanzaro i nuovi casi accertati sono invece +16, mentre in quella di Vibo Valentia l’aumento è di +12 contagi. Infine, sono 6 i nuovi contagi accertati nella provincia di Crotone.

Quasi 600 le vittime totali, in discesa i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a scendere il numero delle persone attualmente positive al virus che restano sotto quota 9mila: sono in totale 8.614 i casi attivi al momento, 65 in meno rispetto a ieri. Cresce ancora il numero dei guariti salgono in totale a 23.895, con un aumento di 228 persone in più rispetto da ieri. Leggero calo dei decessi che oramai sfiorano i 600 morti complessivi. Da ieri sono tre le vittime accertate che portano il totale dei morti a 599: due a a Cosenza (compreso il decesso della terza ospite della casa per anziani Casa Serena di Cassano allo ionio) e una a Reggio Calabria.

In calo i ricoveri ordinari, salgono le terapie intensive

Scende il dato sui ricoveri che restano di molto sotto quota 300. Numeri in deciso calo nei reparti covid, mentre aumenta di tre unità nelle terapie intensive. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 288 persone in totale, 264 sono nei reparti di malattie infettive (-12) e 24 in terapia intensiva (+3). Infine scende a 8.326 il numero di persone in isolamento domiciliare, 56 in meno rispetto a ieri. Di questi 50 sono di altra Regione o Stato estero. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 117.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 3.770 (58 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano;8 al presidio ospedaliero di Acri; 11 al presidio ospedaliero di Cetraro; 11 all’ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 3.662 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.994 (5.737 guariti, 257 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.999 (23 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 13 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.950 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.897 (2.810 guariti, 87 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 208 (15 in reparto; 193 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.421 (2.379 guariti, 42 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 477 (15 ricoverati, 462 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.364 (2.326 guariti, 38 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.110 (85 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 7 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 2.009 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.509 (10.334 guariti, 175 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 270 (270 guariti).