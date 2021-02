Sbanda e finisce fuori strada cappottandosi. Muore un giovane di 28 anni

Il tragico incidente stradale sulla Statale 22 nel territorio di Spilinga è costato la vita ad un 28enne di Rombiolo. Vana la richiesta di intervento dell’eliambulanza, il giovane è morto poco dopo a causa delle gravissime ferite

.

SPILINGA (VV) – Un tragico incidente stradale è costato la vita ad un giovane di 28 anni, Simone Corso, originario di Rombiolo in provincia di Vibo Valentia. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto sulla quale viaggiava il giovane, forse a causa delle cattive condizioni dell’asfalto reso viscido dalla pioggia che da giorni sta interessando tutta la zona, è improvvisamente sbandata. Dopo aver quasi sfondato un terrapieno posto ai lati della carreggiata, lungo la Statale 22 in località San Michele, nel territorio di Spilinga, l’auto è finita fuori strada dopo un volo di diversi metri e terminando la sua corsa capovolta all’interno di un terreno. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime e i sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto, hanno deciso di attivare l’eliambulanza. Purtroppo, l’intervento dell’elicottero è stato del tutto inutile, perchè il giovane è spirato poco dopo. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.