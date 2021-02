La tentata rapina risale al mese di ottobre del 2019 all’ufficio postale di Rosalì. I tre soggetti arrestati avrebbero partecipato al colpo

REGGIO CALABRIA – Tre persone sono state arrestate dai carabinieri perchè ritenute responsabili, a vario titolo, di aver partecipato al tentativo di rapina avvenuto il primo ottobre 2019. Si tratta di Antonio Leonello, 54 anni, (detto Rocco alias U Bucculu); Francesco Trefiletti, 29 anni, (detto Ciambra/Cicciareju); e Giuseppe Oliveri, 30enne (detto Pergola) arrestati nella notte.

I tre sarebbero responsabili di aver preparato il colpo mentre i tre esecutori materiali vennero arrestati in flagranza. A sventare il colpo era stato un militare dell’Arma della Stazione di Reggio Calabria-Principale, che si trovava dentro la filiale ed era libero dal servizio che avvertì subito i colleghi e rimase coinvolto in una colluttazione con uno dei rapinatori riportando anche delle ferite.

Trefiletti, considerato al vertice del gruppo criminale che mise in atto il tentativo di rapina, è ritenuto l’uomo che avrebbe trovato uomini e mezzi per il colpo. Da alcune intercettazioni telefoniche è stato accertato il tentativo di depistare gli investigatori in ascolto, con un linguaggio criptico. Per dare disposizioni per le fasi esecutive della rapina il riferimento era a rinnovi di patenti di guida presso un fantomatico medico reggino. Le indagini hanno portato secondo gli inquirenti a chiudere il cerchio intorno alla tentata rapina.