Vaccini, distribuite in Calabria le prime 2.100 dosi prodotte da Moderna

Mantiene la penultima posizione la Calabria per somministrazione dei vaccini. Le dosi di Moderna distribuite anche a Castrovillari

CATANZARO – Con il 72,1% delle somministrazioni di dosi di vaccino anti Covid la Calabria è sempre penultima. Sono i numeri dell’Agenzia Italiana del Farmaco. In Calabria sono 45.182, su un totale di 62.680 disponibili, le dosi di vaccino anti Covid attualmente somministrate. Ultima regione è ancora la Liguria con una percentuale di inoculazioni di dosi del 70,1%.

Ieri intanto in Calabria i militari del Reggimento aviazione Sirio di stanza a Lamezia Terme, hanno distribuito 2.100 fiale del vaccino messo a punto dalla società Moderna, che si aggiungono a quelle di Pfizer-Bionthec in gran parte già utilizzate nella prima fase di immunizzazione. Le dosi giunte con un corriere espresso sono state distribuite in quote uguali agli ospedali di Castrovillari, Lamezia Terme e Melito Porto Salvo. Altre ne seguiranno nei prossimi giorni da distribuire in altri presidi ospedalieri della regione.