Boccata d’ossigeno. La Calabria sospende la tassa regionale a bar, ristoranti e attività ricettive

COSENZA – Bar, gelaterie, tavole calde e ristoranti sono tornati oggi a servire ai tavoli nel giorno in cui la Calabria festeggia dopo quasi un mese il ritorno in zona gialla. E tra la speranza dei titolari di non dover tornare a chiudere le loro attività e un futuro che si annuncia certamente non facile, una boccata d’ossigeno ai conti degli esercenti arriva dalla Giunta regionale che, su proposta del presidente Nino Spirlì, ha approvato una delibera con cui sospende i termini di versamento della tassa regionale 2021 per ristoranti, bar, attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere e agenzie di viaggio. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa dell’esecutivo. “Con la delibera – si aggiunge nella nota – si dispone che i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, entro il 30 settembre 2021. La sospensione non impedisce il versamento volontario alla scadenza naturale della tassa, né il provvedimento consente il rimborso di quanto eventualmente già versato. La decisione è stata adottata dalla Giunta regionale anche in seguito alla riunione, avvenuta lo scorso 29 gennaio, tra il presidente Spirlì e i rappresentanti regionali delle associazioni di categoria dalla quale è emerso che le attività economiche, soprattutto quelle del comparto turistico, sono state gravemente danneggiate dalle misure restrittive imposte dal Governo nazionale al fine di contenere l’emergenza covid-19.