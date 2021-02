Sequestrato un centro di raccolta rifiuti differenziati, una denuncia

Il responsabile della società di gestione è stato denunciato. I rifiuti, pericolosi e non, erano gestiti in modo difforme da quanto previsto e indicato dalla normativa vigente

CUTRO (KR) – I carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Catanzaro hanno sequestrato il Centro raccolta rifiuti differenziati di Cutro e denunciato, in stato di libertà, l’amministratore unico della società Servizi Ecoambientali Sea srl con l’accusa di violazione della normativa ambientale.

I militari hanno svolto un’ispezione all’interno della struttura, in via Porto Fino, nella frazione di San Leonardo, rilevando irregolarità nella gestione di materiali di scarto di varie tipologie, gestiti, secondo quanto riferito, interessando anche aree sprovviste di qualsiasi forma di tutela di suolo, sottosuolo e acque. In particolare, a conclusione degli accertamenti, i sigilli sono stati apposti al Centro di raccolta e ad un’area posta nelle vicinanze avente una superficie di oltre 3 mila metri quadrati per un valore complessivo che si aggira attorno ai 300 mila euro. (ANSA).