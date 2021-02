Trovata senza vita nella sua abitazione, a vegliare su di lei l’anziana madre

La donna avrebbe avuto un malore e si sarebbe accasciata al suolo. A casa con lei solo l’anziana madre di 88 anni che ha vegliato il corpo della figlia



CATANZARO – Il corpo senza vita di una donna di 61 anni è stato trovato in un’abitazione del quartiere di Gagliano a Catanzaro. A trovare il cadavere, il fratello della donna deceduta arrivato da Napoli. Sul posto la Squadra volante insieme ai sanitari del 118 ed ai Vigili del fuoco.

Secondo i primi riscontri la donna, che viveva in casa con l’anziana madre non in buone condizioni di salute, sarebbe morta per cause naturali, pare a seguito di un malore. Il figlio arrivato da Napoli ha trovato il corpo della sorella a terra e al suo fianco la madre in stato confusionale che è stata portata in ospedale. L’anziana pensava che la figlia dormisse e per questo l’aveva anche coperta.