Scendono i nuovi contagi in Calabria (+193): quattro le vittime, tre a Cosenza

Diminuiti i nuovi contagi da coronavirus in Calabria nelle ultime 24 ore a fronte di 2.944 tamponi rispetto ai circa 3.150 del bollettino precedente. Quattro le vittime e 175 le persone guarite dal virus

CATANZARO – Sono quattro le vittime registrate nelle ultime 24 ore in Calabria a causa del Covid 19, tre di queste nel territorio di Cosenza (che segna un totale di decessi di 254) e una nel reggino che fanno salire il numero delle vittime da inizio pandemia a 592. Il dato delle ultime 24 ore fa registrare ancora un calo di nuovi contagi che sono 193 (ieri -225) con il territorio di Reggio Calabria ancora in testa con 78 nuovi casi positivi. Segue Cosenza con 72 nuovi contagi, 21 a Catanzaro, 5 a Crotone e 17 a Vibo Valentia. I casi attivi in Calabria sono 8.909 dei quali 8.613 trattati a domicilio. Sono quattro in più le persone ricoverate in reparto per Covid 19, rispetto ai dati forniti ieri dal Dipartimento Salute della Regione Calabria e due in più, i pazienti in terapia intensiva.

Solo il territorio provinciale di Cosenza conta 3.829 casi attivi, il numero più alto, e di questi 65 persone si trovano in reparto nell’Azienda ospedaliera di Cosenza; 12 al presidio di Rossano; 13 all’ospedale di Acri; 11 a Cetraro; 11 all’ospedale da Campo. Sono 7 invece in terapia intensiva. Il numero dei soggetti positivi trattati a domicilio nel territorio cosentino è di 3.710 dei quali 142 sintomatici e 3568 asintomatici.

Dei 72 nuovi casi di contagio rilevati nel territorio di Cosenza, tre persone sono state ricoverate in ospedale, una in rianimazione e una in reparto all’Annunziata di Cosenza. Si conta poi un nuovo ricovero al presidio di Cetraro e due accessi al Pronto soccorso. Sono 67 invece le persone trattate a domicilio. Dei tre decessi registrati a Cosenza uno è avvenuto in rianimazione, uno in altri reparti e il terzo a domicilio. I dati dell’Asp di Cosenza inoltre fanno rilevare un trasferimento dal reparto di rianimazione in altri reparti, 2 dimessi a domicilio e 14 guariti in più rispetto a ieri.

A Catanzaro sono 2.054 i casi attivi (22 in reparto azienda ospedaliera di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 17 in reparto azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 2003 in isolamento domiciliare);

A Crotone: sono 236 i casi attivi (16 in reparto; 220 in isolamento domiciliare);

A Vibo Valentia sono 558 i casi attivi (17 ricoverati, 541 in isolamento domiciliare);

A Reggio Calabria i casi attivi sono 2.143 (77 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 7 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 2.050 in isolamento domiciliare)

Da altra Regione o stato estero sono 89 i casi attivi, tutti in isolamento domiciliare.