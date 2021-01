Si assembrano per un compleanno in un bar, oltre 5mila euro di multe

12 i giovani che si erano radunati per festeggiare in un locale del reggino. Disposta la chiusura dell’attività per cinque giorni

SAN GIORGIO MORGETO (RC) – Sorpresi a brindare e festeggiare un compleanno in un bar del centro. A Taurianova i carabinieri hanno contestato la chiusura di un locale e sanzioni per un totale di 5.200 euro.

In particolare, a San Giorgio Morgeto, i Carabinieri, nel corso di servizio perlustrativo, in una delle principali piazze del paese, hanno notato diverse persone, in gruppo, intente a parlare animosamente e a bere alcolici. 12 giovani che si erano radunati all’interno di un piccolo bar – al cui interno è imposto il limite massimo di due persone – senza rispettare la basilare regola del distanziamento sociale, mentre il titolare, continuava a lavorare dietro il bancone.

Nonostante la normativa vigente consente il solo asporto di alimenti e bevande da esercizi pubblici, gli avventori del locale, tutti in età compresa tra i 20 e i 38 anni, si sono giustificati riferendo di essersi ritrovati per brindare ai festeggiamenti del compleanno di uno di loro.

I carabinieri hanno contestato sanzioni per un totale di 5.200 euro, in totale, mentre al titolare del locale, oltre alla violazione amministrativa, anche la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni.