Farmacista gli nega l’ansiolitico e parte l’aggressione

La Squadra mobile ha denunciato un uomo di 30 anni, con precedenti di Polizia, con l’accusa di danneggiamento, lesioni e minacce

VIBO VALENTIA – Il trentenne pregiudicato, era andato in una farmacia a Soriano Calabro, pretendendo la consegna di un farmaco ansiolitico malgrado non avesse la ricetta del medico. Al rifiuto ha dato in escandescenze, minacciando e aggredendo il farmacista, tanto da provocargli lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, ed abbandonandosi poi ad atti di vandalismo ai danni degli arredi dell’esercizio, prima di fuggire a piedi.

La visione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza e le testimonianza di alcune persone hanno consentito al personale della Squadra Mobile di identificare e denunciare il responsabile. La Squadra mobile di Vibo lo ha denunciato con l’accusa di danneggiamento, lesioni e minacce.