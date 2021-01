Accusato di furto la mattina e maltrattamenti la sera. Arresto bis per un 23enne

Il protagonista della vicenda è un giovane residente nel vibonese, il quale ha ricevuto ben due provvedimenti, dei quali uno in carcere, nell’arco di 24 ore

SIMBARIO (VV) – Era stato arrestato in mattinata per violazione di domicilio e furto aggravato, poi, nella serata di ieri, gli è stato notificato un altro provvedimento per maltrattamenti in famiglia. Il protagonista della vicenda è un giovane ventitreenne residente nel vibonese, a Simbario, autore del furto di una Fiat Panda, presa da un fondo in località Cecato di Simbario dopo averne sottratto la chiave dall’interno di un garage. Gli agenti della squadra volante del commissariato, avuta la segnalazione del furto, hanno rintracciato l’autovettura, ferma davanti a un bar nel centro di Simbario.

L’autore del reato, che alla vista dei poliziotti aveva tentato invano di nascondersi, è stato rintracciato all’interno dell’esercizio commerciale, mentre nella vettura sono stati trovati diversi suoi effetti personali. L’esame dei filmati dell’impianto di videosorveglianza del Comune ha dimostrato chiaramente l’utilizzo della macchina rubata nelle vie del centro da parte del giovane, che è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato.

L’arrestato già noto alla Polizia

L’arrestato era peraltro ben noto alla Polizia: nei suoi confronti, nei giorni precedenti, il Commissariato di Serra San Bruno aveva inoltrato alla Procura della Repubblica una dettagliata comunicazione di notizia di reato per ripetute condotte di violenza commesse in ambito familiare, soprattutto nei confronti dei genitori, costretti più di una volta ad abbandonare l’abitazione e trovare riparo da parenti per sfuggire all’aggressività del figlio.

La sistematicità degli episodi di violenza, la loro gravità e il pericolo di reiterazione della condotta hanno indotto il Gip presso il Tribunale di Vibo Valentia ad emettere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia, notificata nella stessa giornata di ieri all’arrestato dal personale della Polizia di Stato del Commissariato di Serra San Bruno