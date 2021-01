Crescono i nuovi contagi in Calabria: da ieri +302 positivi e 4 vittime. Stabili i ricoveri

Continua a crescere il dato dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria, a fronte di circa 2.400 tamponi processati. Risalgono le vittime ma continuano a diminuire gli attualmente positivi con altri 66 guariti. Stabili i ricoveri

.

COSENZA – Per il terzo giorno consecutivo continuano ad aumentare i nuovi contagi da coronavirus in Calabria (circa una quarantina in più rispetto al dato di ieri) e questa volta con una diminuzione dei tamponi processati, tornati sotto quota 3mila. Continua a calare il numero dei ricoveri mentre torna a salire quello dei decessi con altri 4 morti. Il nuovo bollettino giornaliero conta oggi +302 nuovi positivi (ieri erano stati +263 ) a fronte come detto di un calo dei tamponi (sia molecolari che antigenici) analizzati nelle ultime 24 ore: ne sono stati processati 2.435 (ieri erano stati 3.129) che portano il totale dei test a 509.364. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i casi totali salgono a 32.076. È sempre la provincia di Reggio Calabria a far registrare il maggior incremento di nuovi contagi con una crescita di +99 casi. Nuovo incremento nella provincia di Cosenza che fa registrare +90 casi (ieri erano +70). Altra decisa crescita nella provincia di Vibo Valentia con +66 nuovi casi. Torna invece a scendere il dato in provincia di Catanzaro con +32 positivi mentre nella provincia di Crotone si contano 15 nuovi contagi.

Da ieri 4 vittime, già i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, deciso calo delle persone attualmente positive al virus: sono in totale 9.078 i casi attivi al momento, 295 in meno rispetto a ieri. Oggi si registra un nuovo deciso aumento nel numero dei guariti che salgono in totale a 22.416, con un incremento di 593 persone in più da ieri. Torna a risalire il dato sui decessi con altre quattro vittime nelle ultime 24 ore che portano il totale dei morti a 582.

Scendono i ricoveri

Scende ancora il dato sui ricoveri complessivi che restano sotto quota 300. Scendono di un’unità sia nei reparti covid che nelle terapie intensive. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 294 persone in totale, 273 sono nei reparti di malattie infettive (-1) e 21 in terapia intensiva (-1). Infine scende a 8.784 il numero di persone in isolamento domiciliare, 290 in meno rispetto a ieri.