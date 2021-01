Va in ospedale per sfuggire ai domiciliari ma sta bene, arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato hanno accertato che l’uomo non era a casa e i familiari, per eludere il controllo, hanno riferito che era stato colto da un malore e che era al pronto soccorso

REGGIO CALABRIA – Protagonista A.M., 55enne reggino, con precedenti di polizia, accusato ora di evasione dagli arresti domiciliari. I poliziotti non lo hanno trovato in casa e i familiari nel tentativo di coprirlo, hanno riferito che si era sentito male e che si trovava in ospedale. Gli agenti hanno così raggiunto il pronto soccorso del GOM rintracciando il 55enne che però, non mostrava alcuna patologia evidente e parlava al telefono davanti ai Pronto Soccorso. Ai poliziotti non è riuscito a fornire giustificazioni esaustive che motivassero la sua presenza fuori dalla sua abitazione e neppure la mancata comunicazione alle forze di polizia del suo malessere. Il 55enne è stato accompagnato in Questura, arrestato e ricollocato agli arresti domiciliari.