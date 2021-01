Sanità, in Calabria partono gli screening gratuiti su tutti i nuovi nati

Verranno effettuati tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato per individuare precocemente fino a 4o patologie

CATANZARO – In Calabria partono gli screening neonatali estesi (Sne). Sono stati avviati nell’Unità Operativa di Patologia Neonatale del “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e “nelle prossime settimane lo screening sarà progressivamente avviato in tutti i punti nascita della Calabria“, afferma la dottoressa Maria Lucente, presidente della sezione regionale della Società Italiana di Neonatologia.

Screening, da 3 a 40 le patologie in esame

“In altri termini – si afferma nella nota – passano da tre a quaranta le patologie oggetto dello screening, che sarà totalmente gratuito ed esteso a tutti i nuovi nati. Fino ad oggi, in Calabria, le patologie controllate erano solo la fenilchetonuria, l’ipotiroidismo congenito e la fibrosi cistica. Ora, invece, con lo stesso piccolo prelievo di sangue dal tallone, effettuato tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato, sarà possibile individuare precocemente circa 40 patologie genetiche metaboliche, parte delle quali potranno essere curate con successo intervenendo prima che si manifestino i sintomi o che si realizzino danni irreversibili agli organi e, in particolare, al cervello”.

Tale “importante” procedura diagnostica preventiva “trova realizzazione – conclude la Lucente – anche grazie al contributo del Centro Screening del Policlinico Mater Domini, diretto dal prof. Nicola Perrotti, ed alla Regione Calabria, che ha attivato la collaborazione con il laboratorio campano del Ceinge, cui verranno inviati i campioni per gli esami non eseguibili in loco”.