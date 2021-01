Agriturismi, tassa abolita ma non in Calabria: “disattenzione in Regione?”

L’allarme lanciato da Coldiretti Calabria: “il Dipartimento Economia e Finanze continua ad inviare ai titolari degli agriturismi la richiesta di pagamento benché sia illegittima”

COSENZA – La tassa di concessione regionale sugli agriturismi è stata abolita ma in Calabria continua ad essere ricevuta. “Corto circuito o solo disattenzione?” si chiede la Coldiretti Calabria che denuncia il fatto che “Dipartimento Economia e Finanze ha inviato ai titolari degli agriturismi la richiesta di pagamento”.

“Consiglio Regionale della Calabria con la L.R. 19/2020, entrata in vigore il 20 il giorno successivo a seguito della pubblicazione sul BUR, – specifica – ha modificato e integrato gli articoli 2, 12, 13 e 14 della L.R. 14/ 2009, abolendo quella che fin dall’inizio era una iniqua tassa”.

L’articolo 1 della legge regionale 19/2020 prevede che “agli agriturismi ubicati nel territorio regionale, che svolgono le attività agrituristiche (…) non si applica la tassa di concessione regionale sull’autorizzazione igienico-sanitaria per l’apertura e la vidimazione delle attività ricomprese nelle tabelle allegate al decreto legislativo 22 giugno 1991, n.230”.

La tassa sugli agriturismi “è illeggittima”

“Di fatto, stabilisce definitivamente che è illegittima la tassa di concessione regionale. Nonostante questo – riferisce Coldiretti – in questi giorni, il Dipartimento Economia e Finanze ha inviato ai titolari degli agriturismi la richiesta di pagamento. Gli agriturismi calabresi che già hanno avuto pesanti conseguenze a causa della pandemia, si vedono ancora una volta vessati da questa tassa iniqua priva di qualsiasi legittimazione, frutto di una mera prassi amministrativa che il settore “Altri Tributi del Dipartimento Economia e Finanze” si ostina ad inviare.

Coldiretti chiede alla Regione Calabria che “vengano annullati gli invii programmati nonché in autotutela dichiarare nulli gli avvisi di ‘scadenza per la tassa di concessione regionale per l’anno 2021’ che sono stati inoltrati e già recapitati”.

“Questo, – chiosa Coldiretti, – anche nell’interesse dello stessa Regione che è sicura soccombente dinanzi alla Commissioni Tributarie con la corrispondente condanna alle spese e quindi danno erariale. Con l’occasione, – conclude la nota – è anche importante definire bonariamente il contenzioso e le partite pendenti anche per le annualità pregresse”.