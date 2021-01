Calendario di Mussolini 2021, partigiani calabresi ne chiedono il ritiro

Il calendario del Duce 2021 è in vendita a poco meno di dieci euro in tutte le edicole d’Italia. L’associazione partigiani chiede di boicottarne la vendita

COSENZA – In copertina la foto di Benito Mussolini e all’interno un almanacco dedicato al fascismo. Una pubblicazione che ha indignato alcuni ex partigiani d’Italia che hanno deciso di rivolgersi all’Associazione Giustitalia per denunciare l’accaduto. «Questo calendario, – scrive l’associazione – con la pubblicazione e soprattutto la diffusione a macchia d’olio, rischia di offendere valori preziosissimi per gli Italiani come quelli della libertà repubblicana e della democrazia». Tante le copie “avvistate” un po’ ovunque: in alcuni punti di ristoro, nei bar e, persino, in alcuni uffici pubblici, “nemmeno fosse l’effige del Presidente della Repubblica” replicano gli ex partigiani.

I legali dell’associazione sostengono si tratti di una «forma sottile di apologia di fascismo», un reato previsto e punito dalla Legge Scelba attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. «La pubblicazione, la distribuzione e, soprattutto, la diffusione – commentano – rappresenta, sul piano penale, una forma sottile di apologia di fascismo. Sul piano civilistico, rappresenta un danno anche morale, come tale risarcibile, per coloro che si identificano nei valori portati dalla Costituzione Repubblicana. Sul piano amministrativo e politico, lasciamo alla perspicacia di chi legge la valutazione delle conseguenze che potrebbero derivare se persevera la diffusione di questo “virus di idee malsane”». Da qui l’appello rivolto alle edicole, alle librerie, passando per mercatini e punti vendita che smerciano oggettistica varia, invitandoli a mettersi una mano sulla coscienza e a boicottare qualunque prodotto possa iconograficamente rinviare al Duce e al Ventennio.