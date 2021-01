In Calabria da ieri +232 contagi e 5 vittime. In provincia di Cosenza +93 casi e 4 morti

Leggera crescita dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria, ma a fronte di circa 2.500 tamponi processati. Altre 5 vittime, 4 nella provincia di Cosenza che conta da ieri +93 nuovi casi. Stabili i ricoveri

.

COSENZA – Tornano a crescere i tamponi e risale il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria anche se il dato si mantiene sotto quota 300. Resta stabile il numero dei ricoveri (aumentano i ricoveri nei reparti covid e scendono quelli delle terapie intensive) mentre le vittime toccano quota 577 con altri 5 decessi nelle ultime 24 ore, 4 di questi a Cosenza. Il nuovo bollettino giornaliero del dipartimento salute della Regione conta oggi +232 nuovi positivi (ieri erano stati +207) a fronte come detto di un aumento dei tamponi (sia molecolari che antigenici) analizzati nelle ultime 24 ore: ne sono stati processati 2.522 (ieri erano stati 1.576) che portano il totale dei test a 503.800. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i casi totali salgono a 31.511. Resta sempre la provincia di Cosenza quella che fa registrare il maggior numero di contagi con un nuovo incremento nelle ultime 24 ore di +93 casi (ieri erano +102) in leggera discesa da ieri. Dei nuovi positivi 5 sono stati ricoverati (uno in Rianimazione, 3 nei reparti covid a Cosenza e uno all’ospedale da campo) mentre 86 sono domicilio. Da ieri 436 guariti in più dopo un allineamento dei dati con la piattaforma nazionale Covid-19.

Segue la provincia di Reggio Calabria che oggi conta +72 casi, mentre tornano a salire in quella di Catanzaro che oggi registra un incremento di +42 casi. Nella provincia di Crotone l’incremento è di +19 mentre in quella di Vibo Valentia si contano 6 nuovi casi.

Altri 5 morti, quattro a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a scendere il numero di persone attualmente positive al virus: sono in totale 9.846 le persone contagiate al momento, 257 in meno rispetto a ieri. Nuovo aumento nel numero dei guariti che ad oggi sono 21.088, con un aumento di 484 persone in più da ieri. Le vittime totali salgono a 577, con altri cinque decessi registrati nelle ultime 24 ore: quattro a Cosenza e uno a Crotone.

Stabile il numero di ricoveri

Resta sostanzialmente stabile il dato sui ricoveri complessivi. Salgono i ricoveri nei reparti covid ma scendono nelle terapie intensive. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 302 persone in totale, 283 sono sono nei reparti di malattie infettive (+5) e 19 in terapia intensiva (-3). Infine scende a 9.544 il numero di persone in isolamento domiciliare, 259 in meno rispetto a ieri. Di questi 93 sono di altra Regione o Stato estero. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 102.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

.174 (57 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 14 al presidio ospedaliero di Cetraro; 13 all’Ospedale da Campo; 9 in terapia intensiva, 4.052 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.115 (4.868 guariti, 247 deceduti).

Catanzaro

CASI ATTIVI 2.083 (22 in reparto all’AO di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 17 in reparto all’AOU Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 2.032 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.624 (2.537 guariti, 87 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 300 (17 in reparto; 283 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.284 (2.243 guariti, 41 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 878 (15 ricoverati, 863 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1739 (1702 guariti, 37 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.318 (89 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 2 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 2.221 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.637 (9.472 guariti, 165 deceduti)

Altra Regione o stato Estero

CASI ATTIVI 93 (93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 266 (266 guariti).