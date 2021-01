Tragico incidente sull’autostrada A2, muore un 49enne

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro è stato interrotto e lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e un’automobile

SEMINARA (RC) – Si è registrata una vittima nell’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, a Seminara nel reggino. L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha visto coinvolti un’autovettura ed un mezzo pesante. A seguito del violento impatto un uomo di 49 anni è deceduto. Sul posto, dove al momento si transita sulla corsia di sorpasso, il traffico è temporaneamente rallentato in direzione Villa San Giovanni. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per ripristinare la normale circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.