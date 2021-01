Sanzionata scuola professionale che erogava corsi di formazione in presenza

Al responsabile dell’istituto è stata elevata una sanzione amministrativa per la violazione dell’Ordinanza della Regione Calabria n.1 del 2021 che prevede che sino al 31 gennaio i corsi vengano svolti attraverso la didattica a distanza

LAMEZIA TERME – I finanzieri hanno accertato, in flagranza, lo svolgimento di attività didattiche “in presenza” in una scuola professionale privata, nota per l’organizzazione di “Corsi di Formazione”, in violazione degli obblighi imposti dalla normativa nazionale e regionale per prevenire e contrastare la diffusione del Covid 19. I finanzieri, insospettiti dall’insolito numero di persone che, quasi in contemporanea, di mattina entravano in un palazzo nel quartiere Nicastro, dove ha sede l’istituto di formazione professionale, hanno sorpreso un docente intento a svolgere attività didattica nei confronti di 12 studenti provenienti da diversi comuni dell’hinterland lametino. L’attività di formazione è stata immediatamente interrotta. Al responsabile dell’istituto è stata elevata una sanzione amministrativa per la violazione dell’Ordinanza della Regione Calabria n.1 del 2021 che prevede che sino al 31 gennaio i corsi vengano svolti attraverso la didattica a distanza. Il verbale, per gli adempimenti di competenza, è stato inviato al Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari della Regione Calabria.