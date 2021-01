Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero. Giovane estratto dalle lamiere

Soccorso sulla ex Statale 19, il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni serie dopo che i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere

.

TIRIOLO (CZ) – Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta sulla ex SS19, in località Scorpo, nel comune di Tiriolo, per grave incidente stradale che ha causato il ferimento di una persona. Si tratta di un giovane che si trovava alla guida della sua auto, una Volkswagen Golf che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo andando ad impattare violentemente contro un albero.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per estrarre dalle lamiere contorte il giovane che è stato poi affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e trasporto in ospedale in condizioni serie. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Tiriolo e radiomobile di Catanzaro per gli adempimenti di competenza.