Una ventina di positivi su 300 abitanti. Piani di Arena dichiarata “zona rossa”

L’ordinanza firmata dal presidente facente funzioni della Regione Calabria dopo l’impennata di contagi soprattutto nella frazione Piani di Arena nel vibonese. Divieto di ingresso e uscita dalla frazione nei giorni compresi fra il 22 gennaio e il 5 febbraio “incidenza molto elevata che avrebbe conseguenze molto gravi per le zone limitrofe e per l’intera Regione”.

ARENA (VV) – C’è un quinto centro calabrese, il terzo nel territorio del vibonese dopo Piscopio e Fabrizia, che da domani sarà in zona rossa. Si tratta della frazione Piani di Arena del Comune di Arena che resterà off limits perché “focolaio” di coronavirus fino al 5 di febbraio. Lo ha stabilito un’ordinanza del presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì. Sono una ventina i casi di positività accertati nell’intero territorio comunale, ma la maggior parte di questi, ben diciassette, sono stati riscontrati nella piccola frazione Piani dove vivono 300 persone. L’ordinanza prevede il divieto di spostamento “fuori dai territorio interessato, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Resta consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata unicamente nel territorio interessato dalla presente ordinanza, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00 nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. È consentito, ai non residenti, l’attraversamento del territorio interessato dal presente provvedimento, senza possibilità di sosta”: valgono poi per la frazione Piani di Arena le ulteriori limitazioni nazionali previste dal Dpcm del 14 gennaio scorso.

L’istituzione della “zona rossa” è stata motivata – si legge infatti nell’ordinanza di Spirlì – dal fatto che “dai dati comunicati dall’Asp di Vibo Valentia “risulta che, nella frazione Piani di Arena, risultano 17 cittadini contagiati Covid-19, dato che rappresenta un’incidenza significativa in rapporto al numero dei tamponi eseguiti (50 tamponi molecolari e 15 test antigenici rapidi. Nel Comune di Arena, pertanto, la proporzione dei casi attivi Covid-19 sul totale della popolazione residente, ha assunto il valore pari a 12 casi per 1000 abitanti e, a seguito dei casi Covid-19 positivi, circoscritti nella frazione Piani di Arena, si è raggiunto in quell’area territoriale che conta una popolazione di circa 300 abitanti, un valore pari a 56,7 casi per 1000 abitanti. Tali dati registrati sono di gran lunga superiori ai dati medi regionali”.

L’andamento epidemiologico nel Comune di Arena si presenta in rapida evoluzione e appare necessario, in base a quanto comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Vibo Valentia, mantenere elevato il livello di precauzione, di contenimento dei contagi e mitigazione della curva epidemica, in detto territorio, rafforzando le misure stesse e il livello di attenzione della popolazione, al punto da determinare una rapida inversione della tendenza documentata con una ripresa del contagio in un contesto di incidenza molto elevata che avrebbe conseguenze molto gravi per le zone limitrofe e per l’intera Regione.