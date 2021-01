Covid, in Calabria +258 contagi e 9 morti. Nel cosentino +123 nuovi casi e 4 vittime

Tornano a scendere i contagi da coronavirus in Calabria che supera i 30mila casi totali, a fronte di circa 3mila tamponi processati. Nuovo deciso aumento dei decessi con altre 9 vittime registrate nelle ultime 24 ore, 4 a Cosenza. Scendono i ricoveri nei reparti covid tornati sotto quota 300

.

COSENZA – Come siamo abituati da diverso tempo, continua l’oscillazione dei dati che riguardano i contagi da coronavirus in Calabria, con aumenti e diminuzioni anche consistenti da un giorno all’altro. Se ieri si era registrata una decisa impennata rispetto al giorno precedente (ad 192 a 313), oggi si torna sotto quota 300 a fronte di circa 3mila tamponi nel giorno in cui nella regione vengono superati i 30mila casi da inizio pandemia. Purtroppo si registra un nuovo aumento di decessi con 9 morti nelle ultime 24 ore. Il nuovo bollettino giornaliero conta oggi +258 nuovi positivi (ieri erano stati +313) a fronte di una leggera diminuzione de tamponi (sia molecolari che antigenici) analizzati nelle ultime 24 ore: ne sono stati processati 2.896 (ieri erano stati 3.463) che portano il totale dei test a 491.645. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i casi totali salgono a 30.091 È la provincia di Cosenza a far registrare il maggior numero di contagi con un incremento di +123 casi (ieri erano 72), seguita da quella di Reggio Calabria che oggi conta un aumento di +70 casi. Tornano a scendere nella provincia di Catanzaro che registra un aumento di +38 casi. Nella provincia di Vibo Valentia l’incremento è di +17 e in quella di Crotone di +10.

Altri 9 morti, 4 a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, torna ascendere il numero di persone attualmente positive al virus: sono in totale 9.968 le persone contagiate al momento, 137 in meno rispetto a ieri. Sale ancora il numero dei guariti che oggi sono 19.571, con un aumento di 386 persone in più da ieri. Le vittime salgono a 552, con 9 decessi nelle ultime 24 ore: quattro a Cosenza, tre a Vibo Valentia, una a Catanzaro e una a Reggio Calabria.

Ricoveri nei reparti covid sotto quota 300

Scende ancora il numero dei ricoveri nei reparti covid e di un’unità nelle unità nelle terapie intensive. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 323 persone in totale, 297 sono nei reparti di malattie infettive (-6) e 26 in terapia intensiva (-1). Infine scende a 9.645 il numero di persone in isolamento domiciliare, 130 in meno rispetto a ieri. Di questi 93 sono di altra Regione o Stato estero. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 86.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 4.240 (64 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 16 al presidio ospedaliero di Cetraro; 13 all’ospedale da Campo; 9 in terapia intensiva, 4.109 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.498 (4.262 guariti, 236 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.914 (26 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 23 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 9 in terapia intensiva; 1848 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.534 (2449 guariti, 85 deceduti).

Crotone

CASI ATTIVI 404 (19 in reparto; 385 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.133 (2.094 guariti, 39 deceduti).

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 939 (17 ricoverati, 922 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.616 (1581 guariti, 35 deceduti).

Reggio Calabria

ASI ATTIVI 2.378 (80 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 2 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2288 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.076 (8919 guariti, 157 deceduti).

Altra Regione o stato Estero

CASI ATTIVI 93 (93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 266 (266 guariti).