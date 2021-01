Nascondeva 72 ghiri in un casolare, denunciato un agricoltore

I carabinieri hanno scoperto gli animali nell’ambito di un servizio anti bracconaggio di specie protette. L’agricoltore è stato denunciato per cattura e uccisione di animali appartenenti a specie protetta e furto venatorio

TAURIANOVA (RC) – I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 63enne di Molochio dopo aver sottoposto a controllo un fondo agricolo di sua proprietà. In un casolare adibito allo stoccaggio di materiale agricolo, i militari hanno rinvenuto 72 carcasse di ghiro custodite all’interno di alcuni frigoriferi, in parte congelati, e 6 volatili della specie fringuello, tutti animali considerati di specie protetta, per i quali vi sono limiti e divieti alla cattura e uccisione.

I militari hanno anche ritrovato anche 6 trappole in legno con congegno di scatto, perfettamente funzionanti, e 4 matasse di rete a maglia stretta, verosimilmente strumentazione utilizzata per la caccia illegale, sequestrata e successivamente distrutta. Una elevata quantità di animali uccisi che denota una non occasionale attività di “bracconaggio”, generalmente svolta per l’elevato valore economico nel “ mercato nero” specie dei ghiri.