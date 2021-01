Ambulanze 118 senza medici e diritti negati, protesta a Catanzaro

Hanno inscenato una protesta davanti la Cittadella Jole Santelli gli operatori del 118 della provincia di Catanzaro che vivono una situazione drammatica

CATANZARO – Protesta, questa mattina, degli operatori del 118 di Catanzaro che lamentano le condizioni di grave disagio nelle quali sono costretti a operare, denunciando “l’inadeguatezza e la vetustà dei mezzi a nostra disposizione”, e la mancata medicalizzazione di tre postazioni sul territorio, quelle di Tiriolo, Sersale e Maida. “Siamo eroi ma senza medaglia, perché non siamo messi nelle condizioni di assicurare la migliore qualità del soccorso, con pesanti riflessi in primo luogo per i pazienti e poi per noi stessi”, ha detto un operatore del 118 di Tiriolo. Al sit-in di protesta il personale del 118, nel piazzale della Cittadella regionale, si è presentato indossando la casacca rossa del servizio di soccorso. Una delegazione composta da un medico, un infermiere e un autista è stata convocata per un confronto dai vertici della struttura commissariale e del Dipartimento regionale Tutela della salute.