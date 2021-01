Tragico incidente sul lavoro. Travolto dallo scoppio di uno pneumatico, muore 51enne

Il tragico incidente è accaduto nel reggino. La vittima, che aveva 51 anni, lavorava in una cava

.

MELICUCCO, (RC) – Ancora una drammatica morte sul luogo di lavoro in Calabria, ancora un terribile e questa volta fatale incidente. Un operaio di 51 anni, Antonio Bellissimo, è morto nel pomeriggio mentre si trovava all’interno di una cava nel comune di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. Sposato con figli, Bellissimo è deceduto dopo essere stato investito, per cause in corso di accertamento, dallo scoppio di uno pneumatico di un camion. L’uomo è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza da dove si trovava. Soccorso immediatamente dai colleghi che hanno subito allertato il 118, l’uomo è morto subito dopo e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il Pm di turno della Procura di Palmi ha disposto l’esame autoptico sul cadavere del cinquantunenne che si svolgerà nell’ospedale di Locri.