Vaccini, per Spirlì “i ritardi ci tornano utili. La Calabria è benedetta da Dio”

Per il presidente il territorio deve recuperare il tempo speso a cambiare tutti i direttori generali aggiungendo che “la situazione Pfizer ci torna utile perché quantomeno copriremo totalmente quelli che hanno avuto la prima dose”

COSENZA – La Calabria rimane ancora ultima nelle somministrazioni dei vaccini. Secondo il presidente ff della Regione Calabria Spirlì “perché ha necessità di recuperare dal momento che, quando sono arrivati le prime dosi il Governo contemporaneamente chiedeva al Commissario ad acta per la sanità e al presidente della Regione, che comunque doveva dare una sorta d’intesa, di cambiare tutti i direttori generali di Aziende ospedaliere e sanitarie“.

Spirlì “situazione Pfizer ci sta tornando utile”

Spirlì, però, sembra non perdersi di morale sottolineando “che nonostante non sia bella la maglia nera con quello che sta succedendo in questo momento con Pfizer che non solo garantisce i tempi ma addirittura adesso non garantisce neanche le quantità, essere riusciti a tenere qualche fiala in più, ci sta tornando anche utile“. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì rispondendo alle domande dei giornalisti sui ritardi nella somministrazione dei vaccini.

“Adesso infatti – ha aggiunto Spirlì – ci sono delle regioni italiane che stanno avendo grossissimi problemi a riuscire a somministrare la seconda dose. Allora: a questo punto devo dire che, nella sciagura, la Calabria ancora una volta è stata benedetta da Dio perché quantomeno copriremo totalmente quelli che hanno avuto la prima dose e che avranno sicuramente il richiamo. Speriamo che, nelle prossime settimane, con dosi ridotte perché ci hanno detto che delle 13 mila che aspettavamo ce ne manderanno probabilmente solo 8 mila non so nemmeno quando, spero in queste ore, cominceremo a somministrare la prima dose mettendo da parte, per lo stesso soggetto, quella del richiamo. Il rischio potrebbe essere, infatti, non riuscire a coprire il richiamo“.