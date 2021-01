De Magistris candidato, Salvini “fame di poltrone”. Gasparri “la Calabria non è una colonia”

La notizia dell’ufficialità alla candidatura del sindaco di Napoli alla presidenza della Regione Calabria ha scatenato le prime reazioni non proprio tenere nei confronti dell’ex PM di Catanzaro. La Lega ne chiede le dimissioni immediate da sindaco di Napoli. Per senatore di Forza Italia “un avventuriero che vuol provare a colonizzare la Calabria”. Critiche anche dal Movimento 5 Stelle

COSENZA – Inevitabilmente non sono tutte rose e fiori le reazioni alla notizia comunicata questa mattina dallo stesso De Magistris che ha sciolto le riserve annunciando la sua candidatura a presidente della Regione Calabria alle prossime elezioni di aprile. Il primo a commentare la notizia è il leader della Lega Matteo Salvini che parla senza mezzi termini di ‘poltronificio’ a cui la sinistra non conosce limiti “si candida in Calabria ma continua a fare (male) il sindaco di Napoli. Mancanza di rispetto sia per i cittadini napoletani che per i calabresi, ormai la fame di poltrone della sinistra non conosce limiti” ha detto il leader della Lega Matteo Salvini commentando la decisione di De Magistris di candidarsi in Calabria.

“De Magistris getta la maschera. La terza città d’Italia abbandonata a se stessa per mere ambizioni politiche personali del primo cittadino“. E’ quanto invece affermano in una nota congiunta i deputati leghisti Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa, il senatore Francesco Urraro, il consigliere comunale Vincenzo Moretto, ed il consigliere regionale e segretario cittadino della Lega a Napoli, Severino Nappi. “Adesso – osservano gli esponenti leghisti – sappiamo il perché del nulla amministrativo di questi anni. Con De Magistris scritte le peggiori pagine della storia politica di Palazzo San Giacomo. Solo rimpasti e marchette agli amici dei centri sociali. Le dimissioni ad horas sono un atto dovuto. La Lega in campo alle prossime amministrative come alternativa alla storia politica scritta dalla sinistra a Napoli in decenni di mal governo”.

Di scelta di “poltrone” ha parlato anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che critica la decisione dell’ex PM “la Calabria è una grande terra, ricca di personalità e di storia e non può essere una colonia per una candidatura alla presidenza di chi viene da altre realtà dove già ha arrecato gravi danni” ha detto Gasparri che aggiunge “la Calabria non è un luogo per appagare sete di poltrone e quindi De Magistris offende i calabresi e umilia la sinistra locale, che dovrebbe adattarsi a una candidatura perdente e di serie B, di una persona che non ha nulla a che vedere con una Regione che ha bisogno di una guida forte ed espressione del territorio e non certo di avventurieri che la vorrebbero usare per inseguire poltrone che in ogni caso non otterranno mai”. E aggiunge “sarà il centrodestra unito a fare rapidamente scelte sagge e ben radicate in Calabria, per dare continuità alla stagione di rinnovamento che era stata aperta da Jole Santelli. Gli avventurieri al bando, a meno che la sinistra non voglia gettarsi definitivamente al macero facendo da cavalier servente di candidature estranee al territorio e comunque perdenti”.

Critiche e dubbi arrivano anche al Movimento 5 Stelle “De Magistris candidato in Calabria? In bocca al lupo a lui. Ho qualche dubbio di poterlo rivolgere ai calabresi vista l’esperienza non proprio gloriosa che si è consumata a Napoli negli ultimi dieci anni” ha detto il capogruppo del M5S al Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino, parlando della scelta del primo cittadino di Napoli di candidarsi alle regionali in Calabria. “Fino all’ufficializzazione pensavo che fosse solo l’ennesimo annuncio – ha aggiunto Ciarambino -perché non so a che cosa non ha detto di volersi candidare il sindaco di Napoli.