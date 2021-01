SfidaCalabria. Il documento firmato da 75 sindaci per chiedere un svolta alla Calabria

Decine di sindaci chiedono attenzione e centralità per cambiare volto alla Calabria, ascoltando la voce dei territori e un impegno serio e responsabile che guardi alla risoluzione di problemi e non a meri accordi anche trasversali senza finalità comune.

.

COSENZA – Decine di sindaci stanno sottoscrivendo il documento #SfidaCalabria – Movimento Sindaci ed Amministratori, che chiede un cambio di passo e il coinvolgimento dei primi cittadini e dei territori nella sfida per cambiare volto alla Calabria. Dalla sanità al lavoro, dalla ripartizione dei finanziamenti statali ai servizi pubblici. Una sorta di NextGeneration calabrese, un richiamo al mettere al centro della discussione i problemi della Calabria e quindi alla responsabilità, perchè “solo ascoltando e tenendo conto della voce dei Sindaci, la Calabria potrà cambiare volto. Solo chi vive quotidianamente, insieme ai cittadini, quelli che sono i reale problemi della nostra terra sa quello di cui la Calabria ha realmente bisogno”. In questo periodo, in questa epoca di grande confusione, dettata da una pandemia che allenta la morsa e ritorna sempre più pungente, necessario ed importante è dare spazio alla Calabria” si legge nel documento.

E così, dopo l’appello di 10 sindaci della Calabria, #SfidaCalabria – Movimento Sindaci ed Amministratori, tra cui nel cosentino, Lucia Papaianni Sindaco di Paterno Calabro, Virginia Mariotti Sindaco di San Marco Argentano e Agostino Chiarello Sindaco di Campana (primi cittadini firmatari di una lettera aperta, che guarda con entusiasmo e coinvolgimento ai territori ascoltando la voce di chi, in prima linea impegnati nell’affrontare le difficoltà quotidiane mettono a disposizione professionalità ed assumono notevoli responsabilità), altri Sindaci chiedono a sostegno di questo documento di ricevere la dovuta attenzione.

“Solo insieme, si possono raggiungere i risultati sperati per un territorio martoriato da vicissitudini diverse che si rincorrono dall’emergenza Covid-19 al disagio sociale, dai rifiuti alla depurazione, dalla crisi di lavoro al diritto alla casa, dallo spopolamento con fuga di cervelli alla povertà educativa, permettendo di cambiare volto a questa terra di Calabria, rendendo protagonisti i calabresi attraverso i pensieri e racconti dei loro primi cittadini. Troppi i tatticismi senza seguire il grido di dolore di chi chiede di essere considerato, se guardiamo analizzando questo nuovo scenario politico che si sta aprendo, ancora una volta si discutere senza parlare di territorio. Cambiare volto alla Calabria si può, con un impegno serio e responsabile, che guardi alla risoluzione di problemi e non a meri accordi anche trasversali senza finalità comune”.

“Bisogna concentrare il pensiero sul bene comune, con idee e programmi che trovano la possibilità di essere realizzati e non abbandonati. Necessita pensare ad una “NextGeneration Calabrese” quale strumento per stimolare la ripresa, adeguata non solo alle realtà attuali, ma anche alle incertezze future. Se ci fermiamo un attimo a riflettere sugli asilo nido, ci rendiamo conto di come ai nostri più piccoli concittadini vegano vietati dei diritti. Ci si rende conto di come la Calabria nella ripartizione dei finanziamenti statali, oggi raggiunge in tutta la Regione appena il 10% del servizio pubblico degli asili nido, stralciando l’art. 119 della Costituzione Italiana, che istituisce il fondo perequativo, che serve a redistribuire le risorse in favore dei Comuni più deboli al fine di garantire i livelli minimi di assistenza. Esigere0 di avere una sanità gestita a livello regionale, con personale calabrese, che conosca il territorio ed i bisogni, senza ancora una volta divenire fanalino di coda, inermi di fronte a fenomeni di malagestio che purtroppo si ripercuotono sui calabresi tutti. Un progetto unico, consapevole, responsabile e costruttivo e non un nome. Un disegno di lavoro programmatico che abbiamo sino ad ora agognato, ma certi che uniti faremo sentire la nostra voce. Cambiare volto alla Calabria si può, lo ribadiamo, è dovuto ed è necessario, senza tatticismi ma con la consapevolezza dei reali problemi della società calabrese“.

