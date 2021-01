Salgono di nuovo i contagi in Calabria (+351), 3 vittime di cui una a Cosenza

Rispetto al bollettino di ieri è salito il numero di nuovi contagi a fronte di 2.489 tamponi eseguiti e sono 1973 soggetti testati. Tre i decessi registrati nelle ultime ore in Calabria che portano il totale da inizio pandemia a 535

COSENZA – Cresce il numero di persone risultate positive al Covid 19 in Calabria dove ad oggi sono stati sottoposti a test 458.733 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 481.407 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). I nuovi contagi di persone risultate positive al Coronavirus sono +351 rispetto a ieri secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute dei quali 246 trattati a domicilio. Diminuiti seppur lievemente i ricoverati che sono 290 (-1) e sono 25 i pazienti in terapia intensiva (-2). Sono invece 105 i nuovi guariti dal Covid 19.

Dei 351 nuovi contagi, 118 riguardano il territorio di Cosenza, 65 i nuovi positivi rilevati a Catanzaro, 11 a Crotone, 19 a Vibo Valentia e 138 a Reggio Calabria. A Cosenza si registra un nuovo ricovero all’Annunziata, uno al presidio di Rossano e 5 nuovi ricoveri a Cetraro. Resta stabile il numero di ricoverati all’ospedale da campo di Vaglio Lise mentre sono scesi da 14 a 7 i pazienti ricoverati alla struttura ospedaliera di Acri. Nel cosentino inoltre, si registrano 37 nuovi guariti rispetto ai dati di ieri. Degli 80 nuovi contagi, 79 persone vengono trattate a domicilio. In Calabria nelle ultime 24 ore si sono registrati 3 nuovi decessi, uno a Cosenza e due a Reggio Calabria (535 da inizio pandemia).

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 4.131 (65 in reparto AO di Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 10 al presidio ospedaliero di Cetraro; 8 all’Ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 4.011 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 4.283 (4054 guariti, 229 deceduti).

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.924 (30 in reparto all’AO di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all’AOU Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.859 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 2.361 (2.280 guariti, 81 deceduti).

Crotone

CASI ATTIVI 428 (21 in reparto; 407 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 2.063 (2.024 guariti, 39 deceduti).

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 1.104 (17 ricoverati, 1.087 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 1.387 (1.355 guariti, 32 deceduti).

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.553 (82 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 3 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 2461 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 8.480 (8.326 guariti, 154 deceduti).

Altra Regione o stato Estero

CASI ATTIVI 93 (93 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 266 (266 guariti).

Vaccini in Calabria al 50,1%

Sul fronte della campagna di vaccinazione la Calabria resta ultima rispetto alle altre regioni italiane per la somministrazione delle dosi di vaccino consegnate. L’ultima rilevazione aggiornata fa registrare 19.685 dosi di vaccino somministrate su 39.280 consegnate per una percentuale del 50,1%.