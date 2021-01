Calano i contagi in Calabria a fronte di circa 2.900 tamponi processati. Torna a scendere il dato anche nel cosentino, mentre da ieri si contano 2 vittime. Aumentano i ricoveri nei reparti covid

COSENZA – Dopo la nuova impennata di ieri, i nuovi contagi da coronavirus tornano a riallinearsi ai dati degli ultimi tre giorni, riassestandosi poco sopra quota 200 e con il numero di tamponi praticamente identico a ieri. Scende anche il dato sui decessi mentre è in aumento quello sui ricoveri. Ma il virus non rallenta la sua corsa soprattutto nel reggino, come dimostra la nuova ordinanza di Spirì che ha istituito due nuove zone rosse e il costante aumento di positivi. E oggi la provincia di Cosenza piange la prima vittima tra i sanitari con il decesso del medico del 118 di Trebisacce deceduto a Catanzaro. Il nuovo bollettino regionale conta oggi +295 nuovi positivi (ieri erano stati +405) a fronte di un numero in leggero aumento di tamponi analizzati: ne sono stati processati 2.886 (ieri erano stati 2.950) che portano il totale dei test a 478.918. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i casi totali salgono a 28.722. Il maggior numero di nuovi contagi si registra in provincia di Reggio Calabria con un incremento di +160. Torna a scendere invece il dato in la provincia di Cosenza che far registrare +56 casi (ieri erano stati +117), mentre nella provincia di Catanzaro l’incremento è +58, in quella di Crotone +14 e infine in quella di Vibo Valentia con +7.

Due vittime da ieri, tornano a risalire i ricoveri

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sale ancora il numero di persone attualmente positive al virus: sono in totale 9.990 le persone contagiate al momento, 180 in più rispetto a ieri. Le persone guarite salgono a 18.200, con un aumento di 113 persone in più. Le vittime salgono complessivamente a 532 con altri due decessi nelle ultime 24 ore. Cresce di di sei unità il numero dei ricoveri nei reparti covid mentre resta stabile quello nelle unità nelle terapie intensive. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 318 persone in totale, 291 nei reparti di malattie infettive (+6) e 27 in terapia intensiva (+0). Infine sale a 9.672 il numero di persone in isolamento domiciliare, 174 in più rispetto a ieri. Di questi 93 sono persone residenti in altre Regioni o Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 140.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 4.051 (66 in reparto AO di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 16 al presidio ospedaliero di Cetraro; 8 all’Ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 3.932 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.245 (4017 guariti, 228 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.859 (30 in reparto all’AO di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all’AOU Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.794 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.361 (2.280 guariti, 81 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 425 (22 in reparto; 403 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.055 (2.016 guariti, 39 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 1.095 (17 ricoverati, 1.078 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.377 (1.345 guariti, 32 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.467 (82 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 4 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 2.372 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.428 (8.276 guariti, 152 deceduti)

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 93 (93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 266 (266 guariti)