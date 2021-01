In barba alle norme, positivo passeggia in strada. In 10 banchettano in un locale

I trasgressori delle misure restrittive anti-Covid all’interno di un esercizio commerciale sono stati sanzionati mentre un uomo è stato denunciato per violazione dell’obbligo della quarantena

COSENZA – In barba alle misure anti-Covid, in Calabria si passa da chi banchetta in un locale a chi passeggia indisturbato nonostante la positività al Covid-19. A Reggio Calabria 10 persone stavano lautamente banchettando, nel tardo pomeriggio di ieri, tutte dell’est europeo, seduti ai tavoli di un esercizio commerciale di cibo etnico in pieno centro storico, trasgredendo i divieti del Dpcm. Ma l’intervento della polizia locale di Reggio ha interrotto il convivio. Cinque di loro sono stati contestualmente generalizzati e sanzionati al pari del titolare dell’esercizio. Per l’attività commerciale è stata immediatamente disposta la chiusura per cinque giorni come previsto dalle disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia da covid 19. Sono anche in corso ulteriori verifiche sulla regolarità amministrativa dell’esercizio.

A Vibo, in via Matteotti, gli agenti della volante hanno controllato un’autovettura condotta da un trentaduenne vibonese. Gli accertamenti sull’uomo, esperiti tramite la Centrale Operativa della Questura e confermati dall’Asp di Vibo, hanno consentito di appurare che si trattava di una persona posta in quarantena fino al 17 gennaio perché positiva al Covid-19. L’uomo, che ha giustificato l’incauto atteggiamento asserendo di essersi allontanato da casa per andare a comprare delle medicine, è stato denunciato per la violazione dell’obbligo della quarantena domiciliare a cui si trovava sottoposto.