Oltre 3 chili di droga nascosti in due bidoni interrati, arrestato un 54enne

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di marijuana ai fini di spaccio. Sequestrati circa 24.000 euro in contanti nel corso di una perquisizione in casa

LAMEZIA TERME – Aveva nascosto diversi chili di marijuana interrandoli in due bidoni. A Lamezia i carabinieri di Girifalco, supportati da squadra Cacciatori e unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantaquattrenne lametino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione in abitazione, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 3,9 kg di marijuana suddivisi in più involucri sottovuoto, nascosti in due bidoni interrati in un podere nella sua disponibilità; i militari li hanno recuperati grazie all’impiego di un mezzo escavatore dei Vigili del Fuoco. Nella circostanza sono stati sequestrati circa 24.000 euro in contanti custoditi in casa, una bilancia di precisione e una macchina confezionatrice per sottovuoto. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro – Siano, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria lametina.