Quasi 4 chili di droga interrati e 24mila euro in casa, arrestato 53enne

LAMEZIA TERME – Tanta droga e denaro nascosti in casa del 53enne che è stato arrestato dai carabinieri, in flagranza di reato, a Lamezia Terme. L’uomo, lametino, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 3,9 chili di marijuana suddivisi in più involucri sottovuoto, nascosti in due bidoni interrati in un podere nella sua disponibilità. La droga è stata recuperata grazie all’impiego di un mezzo escavatore dei Vigili del fuoco.

Nella circostanza sono stati sequestrati circa 24.000 euro in contanti custoditi in casa, una bilancia di precisione e una macchina confezionatrice per sottovuoto. L’arrestato è stato portato nel carcere di Catanzaro – Siano, a disposizione dell’autorità giudiziaria lametina.