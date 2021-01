Calano i nuovi contagi in Calabria (+249) e anche le vittime. Processati 2.500 tamponi

Scende ancora il numero dei nuovi contagi a fronte di circa 2.500 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Cala anche il dato sulle vittime con un solo decesso nelle ultime 24 ore. Resta stabile il numero dei ricoverati

COSENZA – Secondo giorno consecutivo con una leggera diminuzione dei nuovi contagi da covid in Calabria a fronte di un netto incremento da ieri di tamponi processati (quasi 1.000 in più). Scende anche il dato sui decessi con una sola vittima registrata nelle ultime 24 ore mentre resta stabile quello dei ricoveri con due soli ingressi nei reparti covid e una diminuzione nelle terapie intensive. Il nuovo bollettino regionale conta oggi +249 nuovi positivi (ieri erano stati +270) a fronte come detto di un numero in crescita di tamponi analizzati: ne sono stati processati 2.517 (ieri erano stati 1.791) che portano il totale dei test a 466.894. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i casi totali salgono a 27.453. Anche oggi è la provincia di Reggio Calabria a far registrare il maggior incremento di contagi con +169 casi, seguita da quella di Cosenza con +40 nuovi positivi (ieri erano stati appena 7). Segue la provincia di Catanzaro con +29 contagi, quella di Vibo Valentia con +10 e infine quella di Crotone con un solo nuovo caso riscontrato.

Una vittima da ieri, stabile il numero dei ricoveri

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sale il numero di persone attualmente positive al virus: sono in totale 9.744 le persone contagiate al momento, 115 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le persone guarite, sono 133 più da ieri che portano il totale di chi ha sconfitto la malattia 17.189. Le vittime sono salite complessivamente a 520 con un decesso nelle ultime 24 ore a Reggio Calabria. Dopo l’impennata di ieri resta invece stabile il numero di ricoveri nei reparti covid con due soli ingressi mentre scende di due unità nelle terapie intensive. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 297 persone in totale, 275 nei reparti di malattie infettive (+2) e 22 in terapia intensiva (-2). Infine sale a 9.447 il numero di persone in isolamento domiciliare, 115 in più rispetto a ieri. Di questi 93 sono persone residenti in altre Regioni o Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 66.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 3.845 (67 in reparto AO di Cosenza; 5 in reparto al presidio di Rossano;10 al presidio ospedaliero di Acri; 7 al presidio ospedaliero di Cetraro; 5 all’Ospedale da Campo; 9 in terapia intensiva, 3742 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.100 (3.880 guariti, 220 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.893 (33 in reparto all’AO di Catanzaro; 4 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 22 in reparto all’AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1827 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2075 (1994 guariti, 81 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 407 (21 in reparto; 386 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2002 (1963 guariti, 39 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 1.044 (15 ricoverati, 1029 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.302 (1.270 guariti, 32 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.462 (80 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 6 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 2.370 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.964 (7816 guariti, 148 deceduti)

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 93 (93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 266 (266 guariti)