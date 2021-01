Caldo record nel 2020, dall’Unical il video che spiega com’è andata in Calabria

Alfonso Senatore, docente di Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, commenta in un video il report del satellite europeo e spiega com’è andata nella nostra Regione

RENDE – Il lockdown, con il calo delle emissioni di gas serra, non è bastato a frenare il cambiamento climatico: il 2020, lo dicono i dati del Copernicus Climate Change service, è stato un anno record per il caldo. Alfonso Senatore, docente di Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, commenta nel video il report del satellite europeo e spiega com’è andata in Calabria.