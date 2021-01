Sant’Anna, sit-in dei dipendenti alla Cittadella

Sit-in di protesta, questa mattina, dei sindacati Cgil, Cisl e Uil davanti alla sede della Regione sulla vertenza del Sant’Anna Hospital

CATANZARO – La struttura d’eccellenza nella cura delle patologie cardiovascolari è a rischio chiusura per il mancato rinnovo dell’accreditamento da parte dell’Asp. La mobilitazione è stata indetta per sollecitare al commissario ad acta della sanità calabrese, Guido Longo, alla Regione e all’Asp una soluzione immediata al problema del mancato rinnovo dell’accreditamento del Sant’Anna, che inoltre lamenta il mancato pagamento da parte del’Asp di prestazioni erogate nel 2020 per oltre 20 milioni. Secondo quanto riferito ieri dal sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, al termine di un incontro alla Regione, il commissario Longo avrebbe aperto uno spiraglio sulla questione dell’accreditamento del Sant’Anna. In queste ore inoltre nella sede di Confindustria a Catanzaro è in corso un tavolo tra la proprietà della struttura sanitaria e i sindacati per la definizione dell’accordo sulla cassa integrazione per circa 300 dipendenti del Sant’Anna Hospital.