Vitae 2021, per l’Ais i vini calabresi tra le eccellenze italiane

Sono sette le etichette calabresi che conquistano il podio di “Vitae 2021”, la nuova edizione della guida dell’Associazione Italiana Sommelier presieduta da Antonello Maietta

COSENZA – Il successo del vigneto-Calabria è stato sancito quest’anno a causa dell’emergenza covid 19, sulla pagina Facebook di Ais e ha visto lo Zingamaro 2017, della cantina La Pizzuta del Principe di Strongoli entrare nella rosa dei 22 vini a cui gli esperti dell’associazione hanno attribuito il premio speciale Tastevin, trofeo consegnato ad Albino Bianchi e alla figlia, Dorina dalla presidente dell’Ais Calabria, Maria Rosaria Romano.

La Calabria enologica è presente nella guida Vitae 2021 con sette vini di altrettante cantine della regione collocati al vertice dell’eccellenza italiana da quella che si conferma la più grande e completa guida enologica mai finora pubblicata nel panorama nazionale.

Con oltre 15.000 etichette di 2014 cantine raccontate in un volume giunto ormai a contare più di 2200 pagine, Vitae 2021 batte, infatti, ogni record nell’editoria del settore).

Sul podio virtuale, oltre allo Zingamaro 2017 de La Pizzuta Del Principe, sono saliti il Benvenuto Orange 2019 – Cantine Benvenuto di Francavilla Angitola; il Cirò Rosso Classico Superiore Colli Del Mancuso Riserva 2017 – Ippolito 1845 di Cirò Marina; il Lamezia Bianco Lamézia 2019 – Statti di Lamezia Terme; il Magliocco 2016 – Lento di Lamezia Terme; il Terre Di Cosenza Bianco Ejà 2013 – Masseria Falvo 1727 di Altomonte (CS) e il rosato Terre Lontane 2019 – Librandi di Cirò Marina.

La scia di successo della Calabria del vino per il 2020 non si ferma qui: il rosso Nanà 2018 di Roberto Ceraudo (Strongoli) e il Cirò Rosso Classico Superiore 2018, Scala Cantina e Vigneti, hanno avuto attribuito il titolo di vini Cupido (amore al primo sorso, il “coup de coeur” dei francesi) e altre 4 etichette calabresi, il Cirò Rosso Classico Superiore Riserva 2017 Caparra & Siciliani, l’Armacìa 2019 Criserà, il Koronè Bianco 2019 Poderi Marini e il Cirò Rosso Classico Superiore Riserva 2013 Zito sono stati insigniti col Salvadanaio che segnala in guida i vini col miglior rapporto valore-prezzo.

Sfogliando la nuova guida Ais, si scopre, inoltre quanto siano nutrite sia la pattuglia di cantine (41) presenti che la batteria di etichette, oltre 200 vini selezionati e recensiti rigorosamente in degustazioni pubbliche “alla cieca” curate dai sommelier degustatori ufficiali Ais. “La guida Vitae 2021 più di tutte – afferma la presidente Romano – accende i riflettori su un’enologia, quella calabrese, che, da anni, ormai, non più il fanalino di coda, è diventata adulta avviata decisamente su un percorso di crescita e di qualità del prodotto, ricca di fascino, con un mosaico di varietà sempre più ampio e originale, coi territori e le sue antiche tradizioni e la valorizzazione di un preziosissimo patrimonio di vitigni autoctoni salvato dall’estinzione”.