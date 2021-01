Molinaro “Belcastro va rimosso da delegato all’emergenza. Sbeffeggia i calabresi”

L’affondo del consigliere regionale della Lega dopo la puntata di ‘Non è L’Area’ dove Belcastro ha parlato della situazione in Calabria sulle vaccinazioni e i ritardi “ha dato risposte che lui stesso ha qualificato ‘giustificazioni che lasciano il tempo che trovano”. Belcastro va rimosso e chiedo le sue dimissioni

CATANZARO – “Antonio Belcastro, delegato per l’emergenza Covid in Calabria, quasi sbeffeggia i calabresi ed anche la maggioranza di centrodestra che governa la Regione Calabria, compreso il Presidente facente funzioni e tutta la Giunta regionale”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale della Lega Pietro Molinaro che attacca il delegato per l’emergenza covid collegato ieri sere alla trasmissione su La7 “Non è l’Arena” di Massimo Giletti nella quale ha provato a spiegare il perché dei ritardi sulle vaccinazioni in Calabria sia per le dosi arrivate a ridosso delle festività natalizie e sia per l’avvicendamento ai vertici delle Asp che non ha aiutato, anche se nelle aziende ospedaliere si è arrivati al 100% dei vaccinati. Belcastro ha anche spiegato che questo lavoro lo svolge da quasi 20 anni e alla prima riunione di ogni giunta presenta le dimissioni ma poi viene richiamato precisando che svolge questo incarico gratuitamente.

Spiegazioni che però non sono piaciute al consigliere della Lega che spiega “nel corso del programma televisivo ‘Non è L’arena’ – aggiunge Molinaro – alle domande di Giletti sui ritardi con cui sta procedendo la vaccinazione Covid in Calabria, Belcastro ha dato risposte che lui stesso ha qualificato ‘giustificazioni che lasciano il tempo che trovano‘. Giustificazioni ridicole, se si potesse ridere in un momento drammatico come questo. Belcastro, non solo continua a manifestare tutta la sua inadeguatezza per i ruoli apicali che da decenni gli vengono assegnati, ma con calma serafica si è vantato di lavorare gratis e di non avere alcuna colpa se le Giunte regionali chiamano sempre lui per i ruoli di vertice della sanità regionale”.

“Ha sostenuto – spiega Molinaro – che ad ogni cambio nel governo regionale, lui si dimette, evidentemente sa di non essere all’altezza del compito. Ma ha sostenuto che non è colpa sua se la politica non ha altre soluzioni e sceglie sempre lui. Già, non è colpa sua! E’ colpa della Giunta regionale che dopo averlo nominato in un momento transitorio, tollera la sua presenza come delegato per l’emergenza Covid, nonostante tutto”. “A questo punto – dice ancora Molinaro – occorre porvi rimedio, subito. Per quanto mi riguarda, Belcastro va rimosso e chiedo le sue dimissioni. Mi auguro che il Presidente ff., la Giunta regionale e tutta la maggioranza di centrodestra, all’unisono, prendano atto che Belcastro non può continuare a svolgere ruoli apicali nella sanità calabrese. Siamo nel mezzo di una spaventosa pandemia ed i danni che Belcastro potrà provocare alla salute dei calabresi sono incalcolabili. Prima che sia troppo tardi, prima che produca altri danni, Belcastro o si dimette o va rimosso dall’incarico“.