In Calabria +270 contagi e 5 morti. Focolaio in una casa di riposo del cosentino: 12 positivi

Scende il numero dei nuovi contagi nelle ultime 24 ore ma fronte di circa 1.700 tamponi processati. Torna a salire il numero dei ricoveri mentre si contano altre 5 vittime nelle ultime 24 ore, due nel cosentino. A Tortora 12 positivi in una casa di riposo

.

COSENZA – Scende il dato sui nuovi contagi da covid in Calabria, ma a fronte di un minor numero di tamponi processati come sempre avviene la domenica. Torna invece a risalire di quasi 20 unità i ricoveri nei reparti covid mentre da ieri si aggiungo altre 5 nuove vittime e i casi totali da coronavirus superano quota 27mila. Questi in sintesi i dati del nuovo bollettino regionale che conta oggi +270 nuovi positivi (ieri erano stati +423) ma fronte come detto di un numero in deciso calo di tamponi analizzati: ne sono stati processati 1.791 (ieri erano stati 2.924) che portano il totale dei test a 464.378. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i casi totali salgono a 27.204. Come accade oramai da alcune settimane, il maggior incremento di contagi si registra ancora una volta in provincia di Reggio Calabria con +142 casi, seguita da quella di Vibo Valentia con +65 nuovi contagi. Tornano a salire i casi anche nel crotonese con un incremento di +46. Numeri più bassi nel catanzarese con +10 casi e nel cosentino con +7 contagi riscontrati rispetti ai 183 di ieri.

Focolaio in una casa di riposo di Tortora

Undici anziani e un operatore sanitario della Casa di riposo “Fonte Venere” di Tortora, nell’alto Tirreno cosentino, sono risultati positivi al Covid 19. I contagi sono stati rilevati dopo che l’operatore ha effettuato il tampone ed è risultato positivo. A quel punto il direttore sanitario della struttura socio assistenziale, Pasquale Petrucci, ha attivato i protocolli di quarantena. Attualmente sono trenta gli ospiti della casa di riposo. Il tampone ha confermato la positività degli ospiti che, al momento, sono tutti asintomatici. All’interno della struttura è stata creata una zona Covid.

Da ieri altre 3 vittime. Stabile il numero dei ricoveri

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, sale il numero di persone attualmente positive al virus: sono in totale 9.629 le persone contagiate al momento, 17 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le persone guarite, sono 248 più da ieri che portano il totale di chi ha sconfitto la malattia 17.056. Le vittime sono salite complessivamente a 519 con altri 5 decessi nelle ultime 24 ore: tre a Reggio Calabria e due a Cosenza. Decisa crescita invece nel numero di ricoveri nei reparti covid mentre resta stabile nelle unità di terapia intensiva che scendono di un’unità. Negli ospedali calabresi ad oggi ci sono 297 persone in totale, 273 nei reparti di malattie infettive (+17) e 24 in terapia intensiva (-1). Infine sale a 9.332 il numero di persone in isolamento domiciliare, una in più rispetto a ieri. Di questi 93 sono persone residenti in altre Regioni o Stati Esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 94.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 3.820 (67 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 8 in reparto al presidio di Rossano e 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 10 in reparto al presidio di Acri; 3 all’ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 3.718 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.086 (3.866 guariti, 220 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.905 (33 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 3 al presidio di Lamezia Terme; 21 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 9 in terapia intensiva; 1.839 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.033 (1.952 guariti, 81 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 416 (20 in reparto; 396 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.991 (1.952 guariti, 39 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 1.064 (15 ricoverati, 1.049 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.272 (1.240 guariti, 32 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.331 (82 in reparto; 6 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 2.237 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.927 (7.780 guariti, 147 deceduti)

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 93 (93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 266 (266 guariti)