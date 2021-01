Coronavirus, in Calabria 409 nuovi casi. Record di contagi nel cosentino (+183)

I nuovi casi a fronte di di 2,924 tamponi. 5 i decessi. Impennata nel cosentino che registra il maggior numero di casi rispetto a tutte le altre province calabresi

COSENZA – In Calabria è davvero lieve la diminuzione dei contagi da Covid 19 con 409 nuovi casi (ieri erano 423) a fronte di 2,924 tamponi che portano la nostra Regione ad un totale di 462.587 test eseguiti. Si registrano 5 decessi. Ad oggi le persone risultate positive al Coronavirus sono 26.934.

Il maggior numero di casi si registra nel cosentino con un’impennata di +183 nuovi positivi e in provincia di Reggio Calabria che segna +107. Vibo Valentia conta 73 contagi, Catanzaro +39 e Crotone +7.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: CASI ATTIVI 3.917 (63 in reparto AO Cosenza; 8 in reparto al presidio di Rossano e 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 10 al presidio di Acri; 3 all’ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 3818 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3981 (3763 guariti, 218 deceduti).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1.896 (30 in reparto all’AO di Catanzaro; 2 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 14 in reparto all’AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.843 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.033 (1.952 guariti, 81 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 382 (20 in reparto; 362 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1979 (1.940 guariti, 39 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1.049 (18 ricoverati, 1031 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.222 (1.190 guariti, 32 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.275 (77 in reparto; 6 P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.184 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.841 (7.697 guariti, 144 deceduti).- Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 93 (93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 266 (266 guariti).