Regionali, i DemA chiedono a de Magistris di candidarsi: “fallo per la Calabria”

Il sindaco di Napoli, dopo un incontro con il Movimento politico, ha promesso una risposta “fra pochi giorni”

COSENZA – “Abbiamo incontrato Luigi de Magistris e gli abbiamo chiesto di candidarsi per guidare uno schieramento di rottura, fuori da logiche stantie e schemi classici, perché come noi, conosce e ama la Calabria, come noi è consapevole che bisogna rompere col passato, come noi sa che questo non può avvenire per miracolo ma con un grande lavoro e con l’entusiasmo di chi sa che la Calabria ha le energie e le intelligenze per farlo. Gli abbiamo detto che saremo al suo fianco con le nostre energie e le nostre esperienze”. Lo scrivono, in una nota, Michele Conia, di Rinascita per Cinquefrondi e responsabile demA mezzogiorno e Saverio Pazzano de La strada.

De Magistris “un’alternativa seria”

“Il 10 dicembre, dopo un percorso articolato durato mesi fra i militanti di demA Calabria, Rinascita per Cinquefrondi e La Strada – proseguono – abbiamo pubblicato un manifesto per dire quello che non va nella Regione Calabria e quello che vogliamo dal futuro presidente della Regione. In un momento in cui si discute solo di nomenclature, e in cui il nome di de Magistris viene usato come spauracchio da certi ambienti del centrosinistra e da certo civismo di facciata, dopo aver parlato con tanti soggetti calabresi che lottano nei territori, portatori sani di valori democratici e protagonisti di vertenze legate ai diritti e consapevoli della necessità di un’alternativa seria, concreta, avulsa dal sistema di spartizione di posti e prebende che governa da decenni questa regione, il passo successivo è stato naturale. Luigi de Magistris ci ha garantito in pochi giorni un nuovo incontro e poi daremo ufficialmente ai calabresi la nostra risposta e le nostre decisioni”.